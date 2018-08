Familie plant Preis

Mannheim.Die Familie der im September 2017 verstorbenen Joy Fleming will das musikalische Erbe der Kurpfälzer Gesangsikone weiterführen: Sohn Bernd Peter Fleming (Bild) wird als Sänger mit ihrem Lebensgefährten Bruno Masselon die Live-Projekte seiner Mutter fortsetzen. „Die Konzertagenturen arbeiten gerade an Terminen“, sagt Masselon im Interview. Außerdem seien eine Platte mit hinterlassenen Aufnahmen geplant, ein Hommage-Konzert mit Starbesetzung am 9. März 2019 im Mannheimer Capitol sowie die Einrichtung eines Joy-Fleming-Preises. jpk

