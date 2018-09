Familiendrama: Eltern unter Mordverdacht

Mörlenbach.Bei einem Familiendrama in Mörlenbach sind gestern zwei Kinder ums Leben gekommen. Am frühen Morgen wurde der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die Leichen des zehnjährigen Mädchens und des 13 Jahre alten Jungen. Die Eltern wurden aus einem laufenden Auto in der zum Haus gehörenden, geschlossenen Garage gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Sie stehen unter Mordverdacht. Erste Ermittlungen der Polizei – unser Bild zeigt Spurensicherer bei der Arbeit – haben ergeben, dass „massive finanzielle Probleme der Familie“ Auslöser des Dramas gewesen sein könnten. ank/ü/Bild: dpa

