Familiendrama – zwei Tote in Kirchheim

Kirchheim.Ein Familiendrama in Kirchheim an der Weinstraße hat gestern zwei Menschenleben gefordert. Außerdem wurden zwei Polizisten schwer verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte, hatte ein 25-Jähriger seine Mutter mit einer Schere angegriffen. Die 56-Jährige alarmierte die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, war die Frau nach Behördenangaben bereits tot. Da der 25-Jährige – der wegen psychischer Probleme in Behandlung war – auch die Polizisten attackierte, schossen diese mehrmals auf ihn. Laut Rechtsmedizin starb er an „mehreren Schussverletzungen“. Am Körper der toten Frau seien keine Einschüsse erkennbar. Die Toten werden am Wochenende obduziert. / sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018