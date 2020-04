Familienzentrum im Bürohaus Werner

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim sucht langfristig nach einer neuen Heimat in der Innenstadt. Mittelfristig hat man nun eine Lösung gefunden. Für die nächsten vier Jahre will der Verein mit finanzieller Unterstützung der Stadt die Räume des ehemaligen Bürohauses Werner in der Fußgängerzone anmieten.

Die Immobilie steht seit Anfang 2019 leer und befindet sich nur wenige Meter vom „Stammsitz“ des Familienzentrums am Hospitalbrunnen entfernt. Im dortigen Fachwerkhaus würde man auch bei einem Umzug weiterhin bleiben.

Bevor Vorsitzende Birgit Siefert einen Mietvertrag unterschreiben kann, muss aber noch der Haupt- und Finanzausschuss den Zuschusszahlungen zustimmen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.04.2020