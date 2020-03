Fangruppen beleidigen Hopp

Sinsheim/Mannheim.Die Polizei in Mannheim richtet nach den Beleidigungen gegen Mäzen Dietmar Hopp im Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München eine Ermittlungsgruppe ein. „Den verbalen und nonverbalen Straftätern dürfen wir nicht das Feld überlassen. Deswegen gehen wir gezielt gegen Hass auch auf den Stadionrängen vor und nehmen konsequent die Ermittlungen gegen vermeintliche Straftäter auf“, sagte Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger am Sonntag.

Bayern-Fans hatten Hopp am Samstag mit Spruchbändern schwer beleidigt. Das Bundesliga-Spiel in Hoffenheim war daraufhin zweimal von Schiedsrichter Christian Dingert unterbrochen worden. In den letzten 13 Minuten spielten die beiden Mannschaften nur noch symbolisch den Ball hin und her. Auch in Dortmund, Köln, einigen Zweitliga-Arenen und am Sonntag bei der Bundesliga-Partie Union Berlin gegen Wolfsburg kam es zu ähnlichen gegen Hopp gerichteten Vorfällen – offenbar waren die Aktionen der Ultra-Gruppierungen abgesprochen. DFB-Chef Fritz Keller verkündete nach den Vorkommnissen im ZDF das Ende aller Kompromisse. „Jetzt ist Schluss, jetzt müssen die Grenzen gezeigt werden“, sagte er. dpa/alex

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020