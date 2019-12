Fangt bei der Auskunft an!

Ein muslimischer Verbraucher hat es im klassischen Handel oft nicht einfach Lebensmittel einzukaufen. Was ist „halal“, also erlaubt, was ist „haram“, also verboten – das ist auf den ersten Blick nur selten ersichtlich. Wurde der Apfelsaft in der Produktion mit Schweinegelatine geklärt? Welches tierische Lab steckt im Käse? Wurde das Aroma in den Keksen mit Alkohol hergestellt? Das sind nur einige Fragen, die viele muslimische Kunden umtreiben. Das Unterfangen ist anspruchsvoll.

Genau deshalb gehen die meisten Muslime bevorzugt dort einkaufen, wo Halal-zertifizierte Produkte angeboten werden. Nur: Was heißt heutzutage überhaupt Halal-zertifiziert? Wenn es Dutzende Zertifizierer gibt, die alle andere Standards verfolgen und alle was anderes unter Halal verstehen. Wem soll man da noch vertrauen? Seit einigen Jahren kursiert die Idee, ein allgemein gültiges Siegel zu etablieren, um diese Halal-Problematik zu lösen. Der Erfolg eines solchen Vorhabens ist jedoch sehr zweifelhaft.

Zum einen ist es unmöglich, die Betriebe auf zum Teil sehr objektive Parameter zu überprüfen: Beispielsweise ob der Schlachter bei jedem einzelnen Tier ein Gebet aufsagt und es dann „im Namen Allahs“ tötet. Zum anderen entsprechen die Standards den Ansichten der unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Sie unterscheiden sich im Detail, abhängig von der Koran-Auslegung der Autorität, auf die sich der Zertifizierer beruft. Aleviten akzeptieren zum Beispiel auch Juden und Christen als Schlachter, bei Sunniten müssen sie muslimisch sein. Glauben kann man nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner bringen.

Deshalb: zuerst einen kleinen Schritt gehen. Der Verbraucherschutz sollte die Zertifizierer gesetzlich dazu verpflichten, ihre Standards offen und lückenlos vorzulegen. Das ist keine endgültige Lösung, aber so kann schnell entdeckt werden, wer das Halal-Geschäft wirklich ernst nimmt und wer darin eine Betrugsmasche entdeckt hat. Der Verbraucher kann dann selbst entscheiden, wem er auf Basis dieser Auskunftspflicht vertrauen möchte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019