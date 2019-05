Fans feiern den SVW

Der Meister-Pokal war beim Autokorso heiß begehrt. © Pix

Mannheim.Mehrere hundert Fans haben die Fußball-Drittliga-Aufsteiger des SV Waldhof nach dem Meister-Empfang am Mannheimer Stadthaus gefeiert. Im Ratssaal fand Oberbürgermeister Peter Kurz zuvor lobende Worte. „Der SV Waldhof hat eine sensationelle Saison gespielt. Großes Kompliment an das Trainerteam, die Mannschaft und das Management. Sie haben es verdient, gefeiert zu werden. Das ist toll für die Stadt“, sagte er. Vor dem letzten Regionalliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 II am Samstag (1:0) hatte der Club die Vertragsverlängerung mit Trainer Bernhard Trares um eine weitere Saison bis 2020 bekanntgegeben. alex/th

