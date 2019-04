Fans feiern die Adler

Mannheim.Nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey-Liga haben die Meisterfeierlichkeiten der Adler Mannheim gestern ihren Höhepunkt gefunden. Tausende Fans brachen auf dem Paradeplatz in Jubel aus, als die Mannschaft mit Trainer Pavel Gross auf dem Balkon des Stadthauses den DEL-Pokal präsentierte. „Wir hatten in diesem Jahr eine unglaubliche Mannschaft mit unglaublichen Charakteren“, sagte Gross. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz würdigte den Titel als außergewöhnlich: „Kein Meister hat bislang im deutschen Eishockey derart dominiert wie die Adler in diesem Jahr.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019