Fans lösen Einsatz aus

Ludwigshafen.Fußballfans haben gestern einen größeren Polizei-Einsatz in Ludwigshafen ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, meldeten Zeugen gegen 17 Uhr Schüsse bzw. Knallgeräusche aus einem Anwesen in der Schützenstraße im Stadtteil Süd. Bewaffnete Einsatzkräfte rückten an und sperrten den Kreuzungsbereich Schützen-/Pfalzgrafenstraße weiträumig ab. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Beamten durchsuchten mehrere Häuser, fanden jedoch nichts Verdächtiges. Nach Angaben eines Sprechers hatten vermutlich Fußballfans während des WM-Spiels Polen gegen Senegal Feuerwerkskörper gezündet, die Nachbarn fälschlicherweise als Schüsse deuteten. Bestätigt sei dies jedoch nicht. Um 19.30 Uhr wurde der Einsatz beendet, eine Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Ein Beamter (26), der von zwei Kollegen gestützt aus einem Haus humpelte, habe sich ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt, so die Polizei.

Unter den Anwohnern waren Gerüchte umgegangen, ein bewaffneter Mann habe sich in einem Haus verschanzt und schieße um sich.