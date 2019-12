Die Summen, um die es geht, sind schwindelerregend. Nachdem die Klinikum-Geschäftsführer dieser Zeitung erst vor wenigen Tagen anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten bestätigten (die Rede war davon, die Vorgaben des Wirtschaftsplans dieses Jahr voraussichtlich um 5,5 Millionen Euro zu verfehlen), liegen jetzt plötzlich ganz andere Zahlen auf dem Tisch: Nach heutigem Stand benötige die Universitätsmedizin 46,5 Millionen Euro zusätzlich.

Das ist eine Dimension, die eine Sondersitzung des Gemeinderats rechtfertigen würde. Doch stehen die Zahlen nur in einer Informationsvorlage für die Stadträte, die zwar den Stempel „öffentlich“ trägt. Aber um sie zu finden, muss man sich im städtischen Informationssystem auskennen. Und darüber debattiert wird in den laufenden Etatverhandlungen nicht. Das lässt sich mit der Tagesordnungsakrobatik des Gemeinderats erklären. In der Außenwirkung ist es allerdings eher ein schlechter Witz.

Man kann es nicht oft genug betonen: Hier geht es um Steuergelder, über deren Verwendung die Öffentlichkeit Anspruch auf umfassende Information hat.

Die Erörterung muss schnellstmöglich nachgeholt werden. Auch wenn sich alle Kräfte im Gemeinderat in ihrer Unterstützung fürs Klinikum nachvollziehbar einig sind: Es darf hier nicht der Eindruck entstehen, dass es sich um ein Fass ohne Boden handelt. Genau das passiert aber, wenn plötzlich neue Riesensummen umherschwirren – von denen es nur eine Frage der Zeit scheint, bis auch sie wieder überholt sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019