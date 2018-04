Fassade überarbeitet

Anzeige

Bensheim.Das Haus am Markt in Bensheim wird für 5,1 Millionen neugebaut. An diesem Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung wird nicht mehr gerüttelt. Das zeigte sich deutlich am Donnerstag bei einer Bürgerinfo-Veranstaltung im Kolpinghaus.

Geklärt werden müssen aber noch einige gestalterische Detailfragen. Architekt Jo Franzke legte einen neuen Entwurf für das Gebäude vor, der eine freundlichere Fassade durch größere Fenster im Erdgeschoss vorsieht. Als Mieter sind nach wie vor der Gastronom Friedel Drayß, das Familienzentrum und der Hospiz-Verein mit seiner Akademie interessiert. Ein Abriss des 70er-Jahre-Baus kommt wohl Anfang 2019. dr