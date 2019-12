Fast 3300 neue Stellen

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung schafft noch mehr zusätzliche Stellen als bisher bekannt. Nach einer Aufstellung des Finanzministeriums enthält der Doppelhaushalt 2020/21 in der letzten Fassung knapp 3300 neue Stellen. Ursprünglich vereinbart war die Einstellung von 3000 Mitarbeitern. Für den Ausbau der Krankheitsreserve, des Ethik- sowie des Informatikunterrichts sind 1100 Lehrer vorgesehen. Das Finanzressort bekommt 550 Stellen für die Reform der Grundsteuer und die Stärkung der Bauverwaltung. Ebenfalls 550 neue Kräfte sind für die Polizei und die Digitalisierung geplant.

Die Etat-Ausgaben in Höhe von 104,6 Milliarden sind ein neuer Rekord in der Geschichte Baden-Württembergs. An diesem Mittwoch wird der Landtag das Zahlenwerk endgültig verabschieden. pre

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019