Fast 600 Kinder in Mannheim ohne Kita-Platz

Um die Zeit bis zu einem Kita-Neubau zu überbrücken, schafft die Stadt Übergangslösungen. So waren hier am Josef-Bußjäger-Weg am Luisenpark vorübergehend Besucher des evangelischen Christuskindergartens untergebracht. Demnächst werden 80 Kinder betreut, bis sie in einen Neubau am Pfalzplatz Lindenhof ziehen.

© Christoph Blüthner