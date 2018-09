„Fast jede Firma sucht händeringend Leute“

Rhein-Neckar.Viele Handwerksbetriebe in der Region sind auf Monate ausgebucht und suchen verzweifelt Fachkräfte. Schon seit Jahren habe er Stellenangebote bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, sagte Christoph Bruhn, Unternehmer und stellvertretender Obermeister der Mannheimer Bau-Innung. „Aber vorgestellt hat sich kaum einer.“

Nach Angaben der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald ist die Region „stark“ vom Fachkräftemangel betroffen. „Fast jede Firma sucht – händeringend – nach Leuten, sowohl nach Lehrlingen als auch nach Gesellen“, erklärte ein Sprecher. In Betrieben häuften sich zunehmend Überstunden an.

Wachstum gefährdet

Auch andere Branchen warnen. In den Bezirken der Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar, Pfalz und Südhessen fehlen derzeit 71 000 gut ausgebildete Mitarbeiter. „Unter den größten Gefahren für Wachstum belegt der Fachkräftemangel regelmäßig Platz eins“, sagte Mario Klein, Konjunkturexperte bei der IHK Rhein-Neckar. Er warb dafür, der beruflichen Ausbildung wieder mehr Wertschätzung entgegenzubringen. „Die Wirtschaft braucht nur zu einem Drittel akademisch Qualifizierte.“

Unternehmen aus der Region entwickeln Benefits, also besondere Leistungen, um gut ausgebildete Mitarbeiter anzuwerben und zu halten. Mittelständler setzen vor allem auf das Familiengefühl, die Freudenberg-Gruppe aus Weinheim etwa bietet einen wöchentlichen Wäscheservice. Welche Branchen in der Region vom Fachkräftemangel am stärksten betroffen sind und was sie dagegen tun, lesen Sie im 14-seitigen Extra-Heft.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018