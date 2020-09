Fatale Außenwirkung

Sie werden immer öfter bespuckt, beleidigt oder angegriffen. Polizisten und Polizistinnen müssen in diesen Tagen viel ertragen. Nicht nur bei Corona-Demonstrationen, wie etwa auf dem Paradeplatz. Da kann der Einsatz nervenaufreibend sein. Die Beamten treffen dabei auf eine bunte Menge aus besorgten Bürgern, Impfgegnern, Esoterikern, Rechts- und Linksextremen. Kurzum: Sie stehen von allen Seiten unter Beschuss, jeder Schritt wird beobachtet und bewertet. Da ist es nur menschlich, sich mit Kollegen solidarisch zu erklären und das zeigen zu wollen. Etwa mit einem kleinen Abzeichen. Da das Tragen solcher privater Motive polizeiintern und landesweit aber verboten ist, ist eigentlich alles klar geregelt.

Wäre da nicht dieser Fall: Am Rande einer Kurden-Demo trägt ein Mannheimer Polizist ein privates Abzeichen an seiner Uniform. Das Motiv hat eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Logo einer rechtsextremen Partei. Nun hat das Polizeipräsidium ein Prüfverfahren eingeleitet. Aber egal, welche – und sei es eine harmlose – Bedeutung hinter dem Abzeichen steckt: die Außenwirkung zählt. Und die ist fatal. Zwar kennen nicht viele das Logo der Neonazis, sehen keine Ähnlichkeit. In der rechten und linken Szene aber sind solche Symbole durchaus bekannt. Was also, wenn beim nächsten Polizeieinsatz Rechten das Abzeichen auffällt? Es fälschlicherweise als Erkennungsmerkmal interpretieren, in dem Träger einen Verbündeten sehen und annehmen, bei einer möglichen Straftat ungestraft davonkommen zu können?

Schon jetzt lässt der Mannheimer Vorfall Kritiker auf strukturelle Probleme bei der deutschen Polizei schließen. Ähnliche Vorfälle gab es bereits, wie etwa ein Raben-Aufnäher an der Uniform eines sächsischen SEK-Beamten, den auch Neonazis gern tragen.

Jeder Verdacht schmälert das Vertrauen in die Polizei ein Stück mehr. Wenn solche private Abzeichen trotz Verbots verbreitet sind, dann ist es an der Zeit, diese Praxis ein für alle mal zu unterbinden – und mit ihr die Möglichkeit, sich angreifbar zu machen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020