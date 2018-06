Favoritensieg zum Auftakt in Einhausen

Anzeige

Einhausen.Die Deutschen Straßenrad-Meisterschaften in Einhausen starteten gestern mit dem Einzelzeitfahren. Dabei gab es durch Tony Martin gleich einen Favoritensieg. Der Cottbuser holte seinen insgesamt achten nationalen Meistertitel. Für den vierfachen Weltmeister in dieser Disziplin war es der siebte DM-Titel in Folge. Martin dominierte auf der 45-km-Strecke durch den Jägersburger Wald. Der 33-Jährige siegte in 51:23 Minuten. Jasha Sütterlin landete mit 1:02 Minuten Rückstand auf Platz zwei. Für den Freiburger war es die dritte Vize-Meisterschaft in Serie. Weitere 29 Sekunden dahinter belegte Nikias Arndt (Buchholz) Position drei. eh/Bild: Neu