FC Bayern feuert Kovac

München.Der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt bekannt. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft betreuen.

Am Samstag hatten die Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das Frankfurter Stadion noch wortlos verlassen. Am Sonntag erklärte Rummenigge die Trennung: „Die Leistungen unserer Mannschaft und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand.“ Am Mittwoch spielen die Bayern in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Wochenende danach in der Bundesliga gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Jetzt ist zunächst der erst im Sommer gekommene Flick in der Pflicht. dpa

