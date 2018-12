FC Bayern misst sich mit Klopp

Jürgen Klopp trifft mit seinem FC Liverpool auf die Bayern. © dpa

Nyon.Hammer-Auslosung und englische Wochen in der Fußball-Champions-League: Bayern München trifft im Achtelfinale auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Borussia Dortmund spielt gegen Tottenham Hotspur. Für Schalke 04 gibt es beim Duell mit Manchester City ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Leroy Sané. In der Europa League spielt Eintracht Frankfurt in der Runde der letzten 32 gegen Schachtar Donezk. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018