FDP bleibt ohne Frauenquote

Berlin.Mit Grundsatzbeschlüssen zu Klimapolitik, Feminismus und einem neu gewählten Führungsteam zieht die FDP in die kommenden Europa- und Landtagswahlen. Zum Abschluss des dreitägigen Parteitags in Berlin riefen die Liberalen die Bürger zur Teilnahme an der Europawahl Ende Mai auf. „Wir wissen, was wir an Europa haben: Freiheit, Frieden, Wohlstand und Chancen für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns“, heißt es im Wahlaufruf. „Europa braucht Sie!“ Die Spitzenkandidatin der Partei, Nicola Beer, mahnte Reformen in der EU an.

Die FDP nutzte den dreitätigen Parteitag, um Grundsatzpositionen in Politikbereichen abzustecken, in denen die Liberalen programmatischen Nachholbedarf hatten. So verabschiedeten die Delegierten nach mehrstündiger Debatte einen frauenpolitischen Antrag, der unter anderem die Offenlegung von Verdienstunterschieden zwischen den Geschlechtern in Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern fordert. Zudem will die FDP analog zum Mutterschutz eine zehntägige Auszeit für den Partner oder die Partnerin der Mutter schaffen.

Hoffnung auf Innovation

Zum gestrigen Abschluss bestätigten die Delegierten auch einen Beschluss des Bundesvorstands aus dieser Woche, der Zielvereinbarungen zur Steigerung des Frauenanteils für Führungsfunktionen und Mandate vorsieht. Der Vorstoß war intern umstritten, Gegner sehen dadurch das Leistungsprinzip gefährdet.

Beim Klimaschutz setzt die FDP vor allem auf technologische Innovation und Marktwirtschaft. „Nur in der intelligenten Verzahnung von Ökologie und Ökonomie findet diese Transformation nachhaltigen Rückhalt in der Bevölkerung und kann gelingen“, so der Beschluss. dpa

