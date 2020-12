FDP muss Vertrauen aufbauen

Lampertheim.Vertrauensverluste gegenüber der FDP erkennt der scheidende Lampertheimer Erste Stadtrat Jens Klingler (SPD). Auf eine Wiederwahl hatte er im Herbst verzichtet, nachdem die FDP als SPD-Koalitionspartner Zweifel angemeldet hatte. Im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ sagt Klingler, für die Möglichkeit einer Fortführung der sozialliberalen Koalition nach den Kommunalwahlen am 14. März müsse die FDP verloren gegangenes Vertrauen wiederaufbauen. Klingler soll die SPD-Fraktion durch die nächste Wahlperiode führen. Sein Vorgänger, Marius Schmidt, wird ihm auf den Posten des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten im Lampertheimer Stadthaus nachfolgen.

Verhältnis zum Bürgermeister

Jens Klingler äußert sich im ersten Interview, das er nach seinem Verzicht auf das Amt des Ersten Stadtrats gegeben hat, auch über sein Arbeitsverhältnis zum Bürgermeister. Dieses sei hervorragend gewesen – so lange er Erich Maier geheißen habe. Eine Beschreibung seines Verhältnisses zu Maiers Nachfolger Gottfried Störmer spart Klingler in der Antwort vielsagend aus. Konkrete berufliche Pläne habe er zur Zeit nicht, aber mehrere Möglichkeiten. An politischer Mitgestaltung bleibe er interessiert. Der ehrenamtliche Fraktionsvorsitz der SPD im Lampertheimer Stadtparlament sei „sicher nicht“ das Ende der Fahnenstange. urs (Bild: Berno Nix)

