Felsenmeer in Flammen ausverkauft

Lautertal.15 Jahre gibt es nun schon Felsenmeer in Flammen. Am Wochenende ist die Lichterschau an dem Naturdenkmal in Lautertal wieder zu sehen. Alle 8000 Karten für die vier Vorstellungen am Freitag und Samstag sind bereits verkauft.

Hinter dem Programm von Felsenmeer in Flammen steckt seit 15 Jahren der Bürstädter Tobias Rohatsch. Dabei sollte es am Anfang eigentlich nur ein einmaliges Feuerwerk im Felsenmeer geben. mer

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.09.2018