„Felsenmeer in Flammen“ fast ausverkauft

Reichenbach.Das wohl spektakulärste visuelle Ereignis in der Region ist die alljährliche Veranstaltung „Felsenmeer in Flammen“. In diesem Jahr widmet sich das Programm unter dem Motto „Ein Riese kehrt zurück“ der Entstehungssage des Felsenmeers. Zum Einsatz kommen dabei laut Ankündigung die riesige Lichtfigur Dundu sowie insgesamt 220 Scheinwerfer, die das Gelände in ein besonderes Licht tauchen sollen. Die Vorstellungen beginnen heute (27.) und morgen (28.) jeweils um 20 und um 22 Uhr. Der Ortskern von Reichenbach ist an beiden Abenden abgesperrt; ein kostenloser Shuttleverkehr ist ab dem Parkplatz von Dentsply Sirona in Bensheim, Fabrikstraße 31, eingerichtet.

Die Show am Samstag ist bereits komplett ausverkauft. Zuletzt gab es noch Restkarten lediglich für den Freitagabend. hol/archiv-BILD: neu

