Fernduell um Klimaschutz: Thunberg gegen Trump

Davos/Mannheim.US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg haben sich in Davos einen Schlagabtausch um den Klimaschutz geliefert – ohne dabei direkt miteinander zu sprechen. „Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und die Vorhersagen einer Apokalypse ablehnen“, sagte Trump am Dienstag bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). „Dies ist keine Zeit für Pessimismus, dies ist eine Zeit für Optimismus“, sagte er. Thunberg und andere Aktivisten mahnten dagegen sofortiges Handeln an.

„Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an“, rief Thunberg den Teilnehmern zu. „Wir sagen euch immer noch, dass ihr in Panik geraten und so handeln sollt, als ob ihr eure Kinder über alles liebt.“ Sie kritisierte, „leere Worte und Versprechen“ sollten den Eindruck erwecken, dass etwas für das Klima getan werde, sie brächten aber nichts gegen die Klimakrise.

17-Jährige hört sich Rede an

Trump und Thunberg sprachen kurz nacheinander in unterschiedlichen Räumen. Die 17-jährige Schwedin hatte sich vor ihrer Rede den Auftritt des US-Präsidenten im Publikum angehört. Ein Treffen der beiden galt aber als ausgeschlossen. Trump nahm weder das Wort Klimawandel noch den Namen Thunberg in den Mund. Die USA hätten Wachstum, Kreativität und die Bereitschaft, jeder Herausforderung zu begegnen, betonte er. Trump hatte früher den Klimawandel einen „Scherz“ genannt. Davon ist er mittlerweile abgerückt. Aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind.

Im Mittelpunkt des Treffens in der Schweiz mit 3000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie Krisen etwa im Nahen Osten. Aus Deutschland werden außer Kanzlerin Angela Merkel, die am Donnerstag eine Rede hält, mehrere Minister und Konzernchefs erwartet. Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte kritisierte die Politik in ihren Bemühungen um den Klimaschutz: „Es ist das erste Mal, dass die Wirtschaft den Ton angibt und die Regierungen hinterherhinken.“

Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagte, dass Foren wie in Davos allen Beteiligten deutlich machten, dass die Menschheit gemeinsame globale Herausforderungen bestehen müsse. Ein „populistischer Nationalismus“, verstärkt von Staatschefs wie Trump, schade nur. „Die Effekte von Davos sind sicherlich nicht präzise messbar“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler. „Aber man darf die mentalen Folgen nicht unterschätzen.“ Solche Treffen würden die Suche nach Problemlösungen stärken. „Es ist gut, dass es Formate gibt, wo nicht nur die Staatschefs, sondern auch die zweite Reihe, miteinander diskutieren. Letztlich profitieren davon internationale Verhandlungen aller Art, von Klima über Handel bis hin zu Sicherheit.“ dpa/mica

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020