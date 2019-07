Fernsehaufnahmen mit der Weinkönigin

Bergstraße.Die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin Hillenbrand ist eine von elf Hoheiten aus ganz Deutschland, die im September zur Wahl der Deutschen Weinkönigin antreten wird. In diesem Zusammenhang werden auch kurze Filme der Kandidatinnen gezeigt. Den Auftakt der Dreharbeiten gab es jetzt an der Bergstraße: Das Team vom Südwestrundfunk mit Redakteur Wolfgang Junglas und Kameramann Markus Windmeier verbrachte einen ganzen Tag mit Carolin Hillenbrand, die geduldig das prall gefüllte Programm mitmachte. Für einen Spaß mit dem Fotografen stellte sich die Weinhoheit auch einmal selbst an die TV-Kamera. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.07.2019