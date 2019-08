Fernwärme auch nach 2038

Mannheim.Gute Nachrichten für rund 120 000 Haushalte in der Rhein-Neckar-Region: Die Mannheimer MVV Energie will ihre Kunden auch über das Jahr 2038 hinaus mit Fernwärme versorgen. Zu diesem Zeitpunkt soll in Deutschland spätestens der Kohleausstieg vollzogen werden.

„Die Fernwärme in Mannheim und der Region ist auch nach dem Kohleausstieg ein unverzichtbarer Baustein unserer

...