Festival abgesagt

Oberzent.Das Popfestival Sound Of The Forest am Marbachstausee bei Beerfelden ist gestern von den Behörden abgesagt worden. Die Stadt Oberzent begründet die Entscheidung mit „erhöhter Waldbrandgefahr“. Von heute Abend bis Sonntag hätten Künstler wie Joris, Wallis Bird oder Kat Frankie bis zu 5000 Besucher pro Abend unterhalten sollen. Nun bitten die Veranstalter darum, gar nicht erst anzureisen, da das Betreten des Festivalgeländes behördlich untersagt sei. „Bitte campt nicht wild im Wald, raucht nicht und macht kein offenes Feuer! Ihr bringt damit euch und andere in Lebensgefahr!“, heißt es auf der Festivalhomepage. Unter 06063/5 77 99 15 wurde ein Besuchertelefon eingerichtet. jpk