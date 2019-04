Festspiele 2019: Erste Termine sind schon ausverkauft

Bergstraße.Das Programm der Heppenheimer Festspiele für diesen Sommer setzt einige Glanzlichter. Loriot, Sherlock Holmes und alte Bekannte sollen für ein volles Haus im Heppenheimer Amtshof sorgen – ganz so wie die ABBA-Show im vergangenen Jahr (unser Archivbild). Komiker Bernd Stelter gastiert am 19. und 20. August in Heppenheim. Nur für den Auftritt am ersten der beiden Termine sind überhaupt noch einzelne Karten erhältlich. Zwei für die Festspiele wichtige Daten rücken unterdessen ins Blickfeld: Im kommenden Jahr läuft der Vertrag mit der Stadt Heppenheim aus, im Jahr 2023 steht das 50. Jubiläum ins Haus. tr/BILD: Funck

