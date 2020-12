Feuer beschädigt Halle mit Abfalllager

Hockenheim.Bei einem Brand am frühen Dienstagmorgen ist die Halle der Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis schwer beschädigt worden. Die Polizei spricht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe, Menschen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kann eine strafbare Handlung als Brandursache ausgeschlossen werden, der in der Halle gelagerte Müll habe sich offenbar selbst entzündet, so die Ermittler.

Der beißende Rauch zog den ganzen Vormittag über in Richtung des Kleingartengebiets Mörsch und Auchtergrund. Die Windrichtung hielt ihn von der Wohnbebauung fern. Auf dem Gelände hatte es bereits in den Jahren 2018 und 2009 gebrannt. müm

