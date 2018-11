Feuerroter Himmel über der Bergstraße

Bergstraße.Wer gestern gegen sieben Uhr in der Früh aus dem Fenster schaute, dem bot sich ein Sonnenaufgang der nicht alltäglichen Art. Der Himmel, so meinte man fast, brannte lichterloh. Nicht nur in Bensheim, wie auf unserem Bild, sondern in der gesamten Region sorgte das Naturschauspiel für Aufsehen. Zahlreiche Fotos erreichten den BA per E-Mail, aber auch über Facebook. Eine bekannte Bauernregel besagt: „Morgenrot – schlecht Wetter droht“. Und diese stimmt tatsächlich. Jedenfalls bei Westwind. Die Sonne strahlt schon die sogenannten Zirruswolken an, die meist die ersten Vorboten einer Regenfront sind. Allerdings beschreibt der Spruch lediglich eine Wahrscheinlichkeit und gibt keine Garantie. ahei (Bild: ahei)

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018