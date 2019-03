Feuerspektakel in Lorsch

Lorsch.Viele Bergsträßer trafen sich gestern in Lorsch. Die Einzelhändler hatten zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen – und dieser erwies sich als Publikumsmagnet. Großer Andrang herrschte in den Eisdielen und Cafés im Zentrum, in Geschäften sowie vor der Königshalle. Dort wurde, begleitet von Musik des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch, ein überdimensionierter Schneemann aus Pappe verbrannt. Das Spektakel um die symbolische Winteraustreibung kam vor allem bei den jüngsten Besuchern bestens an, die obendrein kostenlos mit Brezeln beschenkt wurden, gestiftet von drei Lorscher Bäckern. sch/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019