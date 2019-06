Feuerwerk zum Fest-Finale

Lorsch.Trotz vieler konkurrierender Veranstaltungen war das Johannisfest gut besucht. Knapp 23 000 Besucher wurden in Lorsch gezählt. Gestern ging das viertägige Volksfest, das größte in Lorsch, mit einem Höhenfeuerwerk zu Ende. Das Spektakel am späten Abend zog ebenfalls viel Publikum an, die meisten Zuschauer verfolgten es vom Klostergelände aus. 2020 beginnt das Johannisfest erst am 19. Juni. Die diesjährigen Neuerungen – Wiesn-Abend und Darts-Turnier – haben gute Chancen auf eine Neuauflage. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019