FFP2-Masken lassen auf sich warten

Ketsch.Bundesweit sollen gegen Vorlage des Personalausweises ab dem 15. Dezember an alle über 60-Jährigen und Angehörige von Risikogruppen kostenlos einmalig drei FFP2-Masken über die Apotheken ausgegeben werden. So hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Aussicht gestellt. Doch wie ist die Lage vor Ort? Wir haben in den vier ortsansässigen Ketscher Apotheken nachgefragt.

Und da wartet man vor allem auf die bestellten Masken. „Ich habe zwar ein großes Kontingent bestellt, doch wann die Lieferung tatsächlich erfolgt, das weiß ich nicht“, erklärt Beate Decker-Schooß von der Neuen Apotheke. Unklar sei auch die Kostenerstattung für die Apotheken. Ein Ansturm sei nicht angebracht. „Wir bitten um etwas Geduld, damit keine unnötigen Warteschlangen entstehen“, sagt Tarek Rihawi von der See-Apotheke. mab

