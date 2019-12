Filmfestival stellt sich neu auf

Mannheim.Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg will auf den Aufbau von beheizten Zelten in Heidelberg sowie den aufwendigen Umbau des Mannheimer Ratssaales im Stadthaus N 1 zum Vorführraum verzichten. „Wir kehren zurück in die Kinos, beleben damit auch wieder die Innenstädte“, so der neue Festival-Direktor Sascha Keilholz, der im April zum Nachfolger von Michael Kötz gewählt worden war. Der 68-Jährige gab die Leitung des Festivals nach 28 Jahren aus Altersgründen ab.

Die Stadt Mannheim will das Festival nun „organisatorisch und inhaltlich völlig neu aufstellen“, kündigt Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch an. Das reicht von einer neuen Rechtsform mit fest angestellten Mitarbeitern statt nur freien Kräften mit Werkverträgen über neue Büroräume bis zu einem veränderten Logo. Zudem sollen die seit über zehn Jahren unveränderten Zuschüsse erhöht werden. Wenn der Gemeinderat bei den am Montag beginnenden Etatberatungen zustimmt, würde das Gesamtbudget des Festivals von rund 1,25 Millionen Euro auf insgesamt knapp 1,87 Millionen Euro steigen. Mannheim trägt zunächst die Kosten und hofft, dass auch Heidelberg und das Land ihren Beitrag aufstocken. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019