Filmreigen auf Parkinsel

Ludwigshafen.Mit einer Vorstellung für geladene Gäste beginnt an diesem Dienstag in Ludwigshafen das Festival des deutschen Films. Aufgrund der Corona-Pandemie findet es in stark reduzierter Form statt. Auf der Parkinsel werden bis 13. September insgesamt 18 neue Filme gezeigt. Es gibt keine Premierenfeiern, keine prominenten Gäste, keinen echten Wettbewerb und insgesamt nur 19 000 Eintrittskarten. In den Vorjahren verzeichnete die beliebte Veranstaltung bis zu 120 000 Besucher.

Festivalintendant Michael Kötz spricht im Interview mit dieser Redaktion von einer „provisorischen Ausgabe“. Wichtig sei, überhaupt echte Präsenz zu zeigen und nicht allein ein Festival im Internet auszurichten. tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020