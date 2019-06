Finale beim Landesturnfest

Bensheim.Das Hessische Landesturnfest in Bensheim und Heppenheim ging am Sonntagmittag mit einem Auftritt des National Danish Performance Team auf dem Festplatz am Berliner Ring zu Ende. Die Besucherzahl war wie bei den vorangegangenen Konzerten überschaubar. „Wir hatten eine super Atmosphäre bei diesem Turnfest. Wir kommen gerne wieder“, freute sich Ulrich Müller, Vizepräsident des Turnverbands. Er räumte ein, dass die Verkaufszahlen für die Konzerte hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Ein neues Format konnte jedoch überzeugen – der Turnfest-Warrior, bei dem Jördis Reichardt von der TSV Auerbach zu den zehn Teilnehmern gehörte, die von den 40 Finalisten ins Ziel kamen. dr/kr/Bild: Funck

