Bergstraße.Zum Jahresbeginn ist die Belegschaft des Finanzamtes Bensheim spürbar gewachsen: Im Zuge der Reform der hessischen Steuerverwaltung war eine Abteilung von Darmstadt an die Bergstraße verlegt worden. Weil es nun in dem Anwesen am Berliner Ring zu eng ist, muss aufgestockt werden. Die Arbeiten zur Erweiterung um zwei Stockwerke sind bereits angelaufen und sollen im Frühjahr abgeschlossen sein. red