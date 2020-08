Firmen kontrollieren Urlauber

Rhein-Neckar.Arbeitnehmer in der Region, die Urlaub in Corona-Risikogebieten machen, müssen mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Schlimmstenfalls droht ein Lohnausfall während der vorgeschriebenen Quarantäne-Zeit.

Unternehmen im Südwesten schauen in der Ferienzeit genauer hin: So verlangen Südzucker, BASF und Dentsply Sirona, Auskunft darüber, ob sich Beschäftigte in einem Gebiet aufgehalten haben, vor dem das Robert Koch-Institut warnt. Dazu zählen zum Beispiel Teile der Türkei oder Serbien und Luxemburg. Südzucker in Mannheim sperrt sogar vorsorglich bei längerer Abwesenheit die Zugangsausweise. Und am Daimler-Standort in Mannheim müssen die Mitarbeiter bei der Rückkehr aus einem Risiko-Gebiet einen Corona-Test nachweisen.

Grundsätzlich sei Urlaub zwar Privatsache, sagte der Mannheimer Arbeitsrecht-Anwalt Jan Tretow. In Corona-Zeiten hätten die Arbeitgeber aber auch eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber ihren Belegschaften. So dürften sie Mitarbeiter zwar nicht konkret nach ihrem Urlaubsort fragen. Möglich ist aber Tretow zufolge die allgemeine Frage, ob Beschäftigte sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Baden-Württemberg richtet seit Anfang der Woche Teststationen an mehreren Autobahnen und am Flughafen in Stuttgart ein, an denen Rückkehrer aus Risikogebieten kostenlos untersucht werden. Auch Rheinland-Pfalz weitet seine Testmöglichkeiten deutlich aus. „Wir haben höhere Infektionszahlen in ganz Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz, und ein kleiner Teil davon ist auf Menschen zurückzuführen, die aus dem Urlaub kommen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch. In Bitburg nahe der belgischen Grenze an der Autobahn 60 konnten sich Reiserückkehrer bereits am Mittwoch testen lassen. An den drei anderen Stationen soll es am Donnerstagmorgen losgehen. Eine Station wird am Flughafen Hahn eingerichtet, eine am Parkplatz Markusberg an der Autobahn 64 von Luxemburg nach Trier und eine in Landau in direkter Nähe zur Autobahn 65 für Urlauber, die aus Frankreich nach Deutschland zurückkehren.

Wissenschaftler und medizinische Fachgesellschaften haben zum Start ins neue Schuljahr in mehreren Bundesländern vor erneuten Schulschließungen gewarnt und empfehlen zumindest das Tragen einer Maske auch im Unterricht. In dem Papier, an dem unter anderem der Charité-Virologe Christian Drosten und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, mitgearbeitet haben, wird empfohlen, dass an Deutschlands Schulen von der fünften Klasse an auch im Unterricht Maske getragen wird, wenn nicht ausreichend Abstand möglich ist. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020