Fischsuppe als Festessen

Bergstraße.Die weihnachtlichen Bräuche und Feierlichkeiten an der Bergstraße decken sich nur zum Teil mit denen der Partnerstädte. Traditionell gibt es im ungarischen Mohács, der Partnerstadt von Bensheim, Fischsuppe. In Beaune, ebenfalls verpartnert mit Bensheim, findet das Zusammentreffen mit der Familie besonders am 24. Dezember statt, dem sogenannten „réveillon“. Einen zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es in Frankreich nicht – ebenso wenig wie in Shoreview, der Einhäuser Partnerstadt in USA. Für die Kinder in Lorschs Partnerstadt Zwevegem in Belgien gibt es die Geschenke schon Anfang Dezember, nämlich am Nikolausabend. Am zweiten Weihnachtstag wird die Altstadt von Brisighella, die Partnerstadt von Zwingenberg, in ein kleines Bethlehem verwandelt. Hierzu verkleiden sich etwa 100 Teilnehmer als Hirten, kleine Engel oder als die drei Könige mit Gefolge. Auch in Pawlowiczki, der polnischen Partnerstadt von Lindenfels, gibt es eigene Traditionen. ahei

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018