FIZ hat neue Leitung

Edit Hadfi Magyarne ist neue Leiterin des FIZ. © Neu

Lautertal.Nach dem Ausscheiden von Günther Dekker als Geschäftsführer im Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach hat die Gemeinde eine Nachfolgerin gefunden: Edit Hadfi Magyarne leitet nun die Einrichtung, die von Gemeinde und Geopark getragen wird.

Die Diplom-Ingenieurin ist gelernte Elektrotechnikerin, war anschließend aber mit kaufmännischen Aufgaben in mittelständischen Unternehmen befasst. Mit dem Wechsel hat Bürgermeister Andreas Heun das FIZ enger an die Verwaltung angebunden. So nimmt Edit Hadfi Magyarne an den Dienstbesprechungen im Rathaus teil.

Finanziell steht das Zentrum nach Heuns Angaben gut da. Auch 2018 soll es einen Überschuss erwirtschaften. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018