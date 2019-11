Flächen für Gewerbe

Bensheim.27 000 Quadratmeter ist das neue Gewerbegebiet „Am langen Pfad“ nördlich der Schwanheimer Straße groß. Es ist laut Bürgermeister Rolf Richter die letzte größere Fläche für die Ansiedlung von Firmen, die sich in städtischem Besitz befindet – und keinen Dritten oder der Tochtergesellschaft MEGB gehört.

Am Mittwoch traf man sich zum symbolischen ersten Spatenstich am Rand des Areals, für das die Erschließungsarbeiten mittlerweile begonnen haben und die bis Ende März abgeschlossen sein sollen. Ei Drittel der Fläche hat bereits die VarioPark GmbH aus Bensheim gekauft, die dort einen kleinen Gewerbepark mit zwei Hallen erstellen lassen will. Auch die übrigen neun Grundstücke sind nahezu verkauft, in erster Linie wie vorgesehen an Handwerksbetriebe. dr

