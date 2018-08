Flames 18:18 im Test gegen Bad Wildungen

Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach kam in einem Testspiel zu einem 18:18 gegen die HSG Bad Wildungen, der sie in der vergangenen Saison in der Frauenhandball-Bundesliga zweimal knapp unterlegen war. Die Flames (Bild: am Ball Bogna Sobiech) mussten unter anderem auf Neuzugang Simone Spur Petersen verzichten. Sie zeigten eine engagierte Leistung mit schönen Toren, ließen aber auch einige Chancen aus. Die Führung wechselte vor 150 Zuschauern mehrmals, kurz vor Schluss sah es beim Stand von 27:25 nach einem Bensheimer Sieg aus, dann legte Bad Wildungen noch einmal ein 28:27 vor. Die Saisonvorbereitung der Flames geht am Wochenende beim hochkarätig besetzten Turnier in Ludwigsburg weiter. kr/Bild: Neu

