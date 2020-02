Flames auf gutem Weg

Bergstraße.Sportlich läuft es gut für die Flames. Das Team rangiert aktuell auf Platz 8 der 14 Mannschaften umfassenden Frauenhandball-Bundesliga – und sieht sich damit auf einem guten Weg, wie Geschäftsführer Michael Geil am Mittwochabend betonte. Zum Community-Treffen der Flames konnte er zahlreiche Gäste in den Räumen des Zwingenberger Autohauses Vogel begrüßen. Gemeinsam mit Trainerin Heike Ahlgrimm beleuchtete er die aktuelle Situation und gab einen Ausblick auf neue Herausforderungen, die den Flames in einem Punkt Kopfzerbrechen bereiten: Dabei geht es um den Beschluss der Liga, dass die Hallen, in denen gespielt wird, künftig über zwei Längstribünen verfügen müssen – ein Kriterium, das die Weststadthalle nicht erfüllt. red

