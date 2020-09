Flames-Beilage zur Saison 2020/21

Bensheim.Die Flames sind erfolgreich in ihre vierte Saison in Folge in der Frauenhandball-Bundesliga gestartet. Zum ersten Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger Buchholz-Rosengarten liefert diese Zeitung in einer Sonderbeilage viel Wissenswertes zu den Flames 2020/21. Trainerin Heike Ahlgrimm stellt ihre Mannschaft vor, die Neuzugänge werden gesondert porträtiert. Im Interview mit der Geschäftsleitung spielen natürlich die Hygiene-Bedingungen, die zunächst nur 250 Zuschauer zulassen, eine Rolle. kr/red

