Flames feiern knappen Derbysieg

Bensheim.Mehr Mühe als erwartet hatte die HSG Bensheim/Auerbach im Nachbarschaftsduell der Frauenhandball-Bundesliga bei den Kurpfalz Bären in Ketsch, die in der Schlussphase mehrmals am Ausgleich dran waren. Am Ende setzten sich die Gäste von der Bergstraße 29:26 (14:12) durch und verbesserten sich mit dem fünften Saisonsieg auf den sechsten Tabellenplatz.

Die HSG kam schwer in die Partie, leistete sich zu viele Fehler, fand aber nach einer Auszeit und der Hereinnahme von Sarah van Gulik in die Spur. Trotz der in der Schlussphase aufkommenden Hektik gab Bensheim die Führung, die bis zu vier Tore betrug, nicht mehr ab. kr

