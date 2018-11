Flames geben Spiel aus der Hand

Bensheim.Die Flames waren nah dran, doch es hat wieder nicht gereicht und die Spielerinnen saßen noch lange nach der Schlusssirene fassungslos geknickt auf der Bank: Die HSG Bensheim/Auerbach bezog im Heimspiel der Frauenhandball-Bundesliga eine unglückliche 28:29 (15:10)-Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen.

Nach einer brillanten ersten Halbzeit – begünstigt durch den regelrecht unmotivierten Auftritt der favorisierten Gäste – kam es zu einem in dieser Deutlichkeit selten erlebten Bruch im Bensheimer Spiel. Im Angriff wurden reihenweise Bälle leichtfertig verloren, die in den ersten 30 Minuten noch so stabile Abwehr wurde immer löchriger.

Als die Flames dann auch noch zehn Minuten ohne Torerfolg blieben, machte Göppingen aus einem 14:17-Rückstand eine 20:17-Führung. In der spannenden Schlussphase waren die Bensheimerinnen wieder dran: Dreimal gelang der Ausgleich, letztlich fehlte ihnen aber auch das nötige Glück. kr/red

