Flames glauben fest an Klassenerhalt

Bergstraße.Trotz der drei Niederlagen zum Auftakt der Bundesliga-Saison zeigten sich die Handballerinnen der Flames beim Community-Treffen in Lorsch bestens aufgelegt und zuversichtlich. Trainerin Heike Ahlgrimm und ihr Team glauben fest an den Klassenerhalt. In stimmungsvoller Atmosphäre stellten sich die Spielerinnen der HSG Bensheim/Auerbach vor – unter anderem mit dem Spiel Dalli-Klick. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.09.2018