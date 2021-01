Flames heute beim Tabellendritten

Bensheim.Im vierten Spiel im neuen Jahr in der Frauenhandball-Bundesliga bekommt es die HSG Bensheim/Auerbach heute zum dritten Mal mit einem der Topclubs zu tun. Nach Thüringen (5.) und Blomberg (4.) gastieren die Flames zur ungewohnten Anwurfzeit um 17 Uhr (wegen der Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg) beim Tabellendritten TuS Metzingen, der von der ehemaligen Bensheimerin Edina Rott trainiert wird. Flames-Coach Heike Ahlgrimm hat zu viele Fehler in der Anfangsphase für die jüngste 24:31-Pleite gegen Blomberg ausgemacht. Großen Respekt zeigt sie vor der Serie des Gegners: Metzingen feierte zuletzt neun Siege in Folge. Das Spiel wird live im Internet gezeigt: www.sportdeutschland.tv. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.01.2021