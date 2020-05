Flames hoffen auf viele Fans

Bensheim.Trainerin Heike Ahlgrimm und die Handballerinnen des Frauenhandball-Erstligisten HSG Bensheim/Auerbach befinden sich zwar noch bis Ende Juni in Kurzarbeit null, aber dennoch wollen die Flames die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison mit dem fiktiven „Spiel des Jahres“ am Samstag (16.) um 20 Uhr gegen die HSG Blomberg-Lippe zu Ende bringen. Hierzu können zur finanziellen Unterstützung Karten in drei Preiskategorien erworben werden, was bislang rund 520 Fans taten.

Die Flames hoffen, dass sie sich nach erteilter Liga-Lizenz ab Anfang Juli mit einem speziell abgestimmten Re-Start-Programm auf die neue Saison vorbereiten können. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.05.2020