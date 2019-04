Flames holen hochverdienten Punkt in Dortmund

Bensheim.Dreimal hat die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga knapp gegen Borussia Dortmund verloren, am Samstag hat es geklappt mit der Überraschung: Nach 60 umkämpften Minuten stand ein für die Flames hochverdientes 21:21 auf der Anzeigetafel – und es war noch mehr drin, denn erst in der Schlussminute gaben die Gäste den möglichen Sieg aus der Hand. Die HSG verteidigte gut und leistete sich in der Offensive nur eine Schwächephase, die zum 9:12-Pausenrückstand führte. Das Bild zeigt Merel Freriks, die nach der Saison nach Dortmund wechselt, in Aktion gegen zukünftigen Teamkolleginnen. kr/Bild: Müller

