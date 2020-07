Flames-Kader bald komplett

Bensheim.Die erste Saisonvorbereitungsphase haben die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach schweißgebadet hinter sich gebracht, denn für die Flames standen zunächst viele Laufeinheiten auf dem Programm. Trainerin Heike Ahlgrimm war aber angetan vom Fitnesszustand ihrer Schützlinge, die in der monatelangen Corona-Zwangspause fleißig individuell trainiert hatten.

Ahlgrimm hofft, dass der 15er-Kader für die neue Spielzeit, die am 5./6. September starten soll, alsbald komplett im Mannschaftstraining ist. Nachdem Dionne Visser gerade eingestiegen ist, soll nächste Woche Simone Spur Petersen wieder dabei sein. Beide Spielerinnen waren monatelang verletzungsbedingt ausgefallen. In Neckarsulm wollen die Flames am 25. Juli ihr erstes Testspiel ohne Zuschauer austragen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.07.2020